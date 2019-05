Neue Regierung kommt in Kürze und besteht aus lauter Beamten

Die Präsidentschaftskanzlei hüllt sich in Schweigen. Aus den involvierten Parteien ist jedoch einiges zu erfahren, wie die neue Regierung aussehen soll, die bis nach der Nationalratswahl die Amtsgeschäfte führt.

Laut übereinstimmender Auskunft aus SPÖ, FPÖ und ÖVP dürfte es sich durchwegs um (aktive) Spitzenbeamte handeln, die nun für einige Monate in den Ministersessel wechseln. Die meisten sollen aus dem Kreis der honorigsten und erfahrensten Sektionschefs aus den jeweiligen Ressorts rekrutiert werden, beim Innenministerium könnte ein Außenstehender zum Zug kommen.

Der KURIER sondierte in den Ministerien nach in Frage kommenden Persönlichkeiten.

Gerhart Holzinger: Innenminister statt Kanzler?

Als Kanzler ist ein Spitzenbeamter an der Schnittstelle zum Außenministerium mit Europaerfahrung im Gespräch. Möglich: Michael Linhart, derzeit Botschafter in Paris oder Elisabeth Kornfeind, Botschafterin in Belgien. Auch genannt: Sektionschef Andreas Riecken.

Seit Tagen kursiert Ex-Verfassungsgerichtshofspräsident Gerhart Holzinger für das Kanzleramt. Er ist aber auch für das heikle Innenministerium im Gespräch.

Im Finanzressort gilt Eduard Müller als Favorit. Er ist Präsidialchef, flüchtete unter Ministerin Maria Fekter und wurde von Hans Jörg Schelling wieder zurückgeholt. Er gilt als exzellent.