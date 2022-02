Neue Online-Informationsplattformen für Frauen und Familien

Mit einem neu eingerichteten Frauenservice- und einem Familienserviceportal will Frauen- und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) den Zugang zu Informationen erleichtern. Auf beiden Plattformen sollen Interessierte Infos zu Unterstützungsleistungen und Serviceangeboten bekommen. Herzstück sind Online-Rechner, mit denen die User der Plattform individuell Familienleistungen wie etwa Kinderbetreuungsgeld oder Familienbeihilfe berechnen können.

"Mein Ziel ist es, dass alle Frauen und Mädchen in Österreich ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ein wichtiges Element dafür ist es, informierte Entscheidungen zu treffen und zu wissen, wo man Unterstützung und Hilfe in allen Lebenslagen bekommt", so Raab in einer Aussendung.

Übersicht aller Beratungsangebote

Im Frauenserviceportal sollen Frauen deshalb eine Übersicht aller Beratungsangebote in Österreich, die kostenlos und vertraulich genutzt werden können, finden. "Egal ob es um Fragen zu Beruf, Gesundheit, finanzielle und soziale Sicherheit oder auch um Bedrohung durch Gewalt geht, nutzen Sie bitte dieses Angebot", appelliert die Ministerin.

Mit Online-Rechnern können Interessierte individuelle Familienleistungen wie Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe oder auch den Familienbonus plus per Mausklick berechnen. Zusätzlich dazu sollen sich auch alle Informationen zu den 400 Familienberatungsstellen in Österreich finden lassen.