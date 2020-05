Neue Munition gegen Eurofighter

Für den Fall von Korruption könne das Geschäft während der gesamten Vertragszeit – also binnen 30 Jahren – rückabgewickelt werden: So heißt es sinngemäß im Eurofighter-Vertrag der Republik mit EADS. Nun wird wegen Schmiergeldverdachts gegen den Konzern ermittelt; nicht nur in Österreich, auch in Deutschland und der Schweiz. Der Grüne Peter Pilz ist sich sicher: „Wir können das Klumpert zurückgeben.“ Und er fordert den Verteidigungsminister via ORF auf, die Republik solle sich einem möglichen Strafverfahren anschließen.