Darabos will Jet-Deal anfechten

Begründet ist sein Vorgehen durch die Ermittlungen der Korruptionsjäger, die massive Schmiergeldzahlungen beim Eurofighter-Deal beziehungsweise bei den Gegengeschäften vermuten. Das Ministerium habe keine Detail-Informationen über die Ermittlungen, erklärte Darabos‘ Sprecher, und könne daher zur Zeit nicht beurteilen, ob bereits Konsequenzen gezogen werden können. „Der Ankauf muss zur Gänze aufgearbeitet werden“, zitiert der Standard den Minister, „deshalb begrüßen wir die Ermittlungen der Justiz.“ Sollte Schmiergeld vom Eurofighter-Konzern EADS geflossen sein, werde sich die Republik schadlos halten.

Erst am Dienstag voriger Woche haben an mehreren Standorten in Österreich, der Schweiz und in Deutschland eine Welle an Hausdurchsuchungen stattgefunden. In Österreich erfolgten in Linz und in Tirol Razzien, in Deutschland wurden von rund 50 Beamten drei EADS-Standorte im Großraum München durchsucht. Die Ermittler hoffen Beweismittel sicherzustellen, um vermutete Kickback-Zahlungen beim Eurofighter-Kauf zu beweisen. Die Razzien gehen auf Rechtshilfeersuchen zurück, die von der Staatsanwaltschaft Wien gestellt wurden.

Der Grüne Aufdecker Peter Pilz sieht jetzt schon ausreichend Gründe, um aus dem Eurofighter-Vertrag auszusteigen: „Wir können das Klumpert zurückgeben.“ Wozu ließ EADS auf der Isle of Man und anderen, steuerschonenden Destinationen ein gutes Dutzend Briefkastenfirmen mit Namen wie „Vector Aerospace LLP“, „Centro Consult“ oder „Columbus Trade Services“ errichten, fragt sich der Abgeordnete?

Während die Staatsanwaltschaften noch den genauen Zweck all der Briefkasten- und möglichen Scheinfirmen hinterfragen, die im Zuge des Eurofighter-Kaufs ins Leben gerufen wurden, bot Pilz am Donnerstag eine gleichermaßen einfache wie ernüchternde Erklärung an: Das Netzwerk war nötig, damit EADS bei dem 1,8 Milliarden-Euro-Deal österreichische Politiker, Beamte und Unternehmer schmieren kann.

78 Millionen Euro sind laut Pilz bereits jetzt rekonstruierbar, die tatsächliche Summe könnte weit über 160 Millionen liegen. Anhand ausgewählter Beispiele beschrieb der Grüne, wie die Bestechung im Einzelfall abgelaufen ist. „Den größten Brocken machten wohl Schmiergeldzahlungen bei Schein-Gegengeschäfte aus“, sagt Pilz.

Wie sollen die Schein-Gegengeschäfte gelaufen sein? Unternehmen wurden mit dem in den Briefkastenfirmen geparkten Geld dafür bezahlt zu behaupten, der Deal X mit der Firma Y wäre ohne Hilfe von EADS nie zustande gekommen.

Das Geld soll bar bezahlt worden sein. Eines der Unternehmen, gegen die ermittelt wird, ist Stronachs Magna-Konzern. Wie das Nachrichtenmagazin Format berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Wien beim Wirtschaftsministerium um Unterlagen zu den Gegengeschäften gebeten. Es bestehe „der Verdacht, dass bei einigen angemeldeten und genehmigten Gegengeschäften über operativ nicht tätige Offshore-Gesellschaften im Wege von Scheinverträgen Provisions- und Schmiergeldzahlungen geleistet worden sind“.