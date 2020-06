Neue Manager sollen Zentralmatura retten

Etwas geknickt wirkt die Ministerin, als die bisherigen Pannen bei der Zentralmatura – zuletzt Probleme beim Hochladen der vorwissenschaftlichen Arbeiten – zur Sprache kommen. "Natürlich möchte ich, dass die Schüler ohne Nervosität und ohne Stress die neue Matura hinter sich bringen können. Bei Pannen haben wir immer sofort reagiert." Auch in anderen Ländern würden die standardisierten Reifeprüfungen nicht immer ohne Probleme ablaufen. "Natürlich ist ein reibungsloser Ablauf in meiner Verantwortung. Bei uns muss ich aber den Eindruck gewinnen, dass kleine Pannen zu einem großen Drama gemacht werden, und sich das dann auf die Schüler überträgt. Das tut mir sehr leid, das habe ich mit so nicht gewünscht."

Zudem sei bereits eine Evaluation des Projekts in Auftrag gegeben worden: "Der ganze Prozess wird bis Ende des Jahres evaluiert, damit notfalls adaptiert werden kann."

Jetzt stünden die wichtigen Gespräche mit dem Finanzminister an, es gebe bereits Termine mit Hans Jörg Schelling. "Das Ressort ist unterdotiert. Meine Vorgängerin konnte noch Rücklagen auflösen, um die Budgetlücke zu schließen, jetzt geht das nicht mehr. " Dazu kämen neue Wünsche: Ethikunterricht etwa, "das würde 40 bis 50 Millionen kosten, die habe ich nicht", sagt Heinisch-Hosek. Oder Politische Bildung als Pflichtfach für alle ab der fünften Schulstufe. "Das kostet rund 100 Millionen Euro zusätzlich, auch die habe ich nicht. Deswegen sage ich: Jedes neue Vorhaben ist auch gemeinsam zu bewältigen. Wenn wir das wollen, müssen wir auch gemeinsam nachdenken, wie wir das finanzieren wollen."