Alle Lehrer sollen in Länderhand kommen

Dem großen Reformprojekt Zentralmatura ist das nächste Hoppala passiert. Schuld ist diesmal aber das SPÖ-geführte Verteidigungsministerium.

Der schriftliche Teil der Zentralmatura findet in diesem Jahr für alle AHS-Maturaklassen zum gleichen Termin statt – vom 5. Mai bis zum 13. Mai. Der Termin ist seit über einem Jahr bekannt.

Wie das Ö1-Morgenjournal berichtete, sind einige Schüler just in dieser Woche kurz vor oder während der Zentralmatura zur Stellung einberufen. Betroffen sind angeblich Burschen in allen Bundesländern außer in der Steiermark. Grundsätzlich ist jeder männliche österreichische Staatsbürger ab dem 17. Geburtstag stellungspflichtig. Diese Pflicht zur Stellung ergibt sich aus dem Wehrgesetz.

Je nach Anreise müssen die Burschen für die Stellung bis zu zweieinhalb Tage einplanen – Zeit, die den Maturanten für die Vorbereitung auf die Zentralmatura fehle, kritisierte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl. Das sei „ein riesiges Problem für die jungen Männer“. Kickl sieht nicht ein, dass sich das Verteidigungs- und das Unterrichtsministerium schlicht nicht koordiniert hätten, das sei eine „Bankrotterklärung“ für die Regierung.

Im Heeresministerium versucht man zu kalmieren. Der Stellungstermin könne durch einen simplen Anruf bei der Stellungskommission verschoben werden. Das Bundesheer wisse auch nicht, welche Ausbildung der Stellungspflichtige absolviert. Eine Vorab-Erhebung durch einen Brief an alle 45.000 Stellungspflichtigen erscheine zudem wenig sinnvoll. Bereits vor der Zentralmatura sei es zu Terminkollisionen gekommen, vermutlich zu wesentlich mehr, da die Matura im „alten“ Modus mehr als sieben Termine hatte. Man werde aber prüfen, ob man den Termin der Zentralmatura künftig bei den Stellungsterminen stärker berücksichtigen könne.