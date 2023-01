Neue Lehrpläne für Volks-, Mittelschulen und AHS-Unterstufen

Die Entwicklung der neuen Lehrpläne für Volks-, Mittelschulen und AHS-Unterstufen, die ab 2023/24 gelten sollen, hat fast fünf Jahre gebraucht. 133 Stellungnahmen wurden zu den Entwürfen der neuen Lehrpläne für Mittelschulen, Volksschulen und der AHS-Unterstufe eingebracht. Heute, Montag, wurden die Lehrpläne nun kundgemacht.

"Mit den neuen Lehrplänen verankern wir die Finanz- und Wirtschaftsbildung, um schon früh einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sowie die Mechanismen unserer ökosozialen Marktwirtschaft zu lehren. Gleichzeitig soll politische Bildung im Unterricht die Grundfesten unserer demokratischen Gesellschaft erklären", hält Bildungsminister Martin Polaschek in einer Aussendung fest.

Es seien auch Vorschläge aus den 133 Stellungnahmen zum Entwurf der Lehrpläne eingearbeitet worden, heißt es aus dem Ministerium. So sei der Bereich Finanz- und Wirtschaftsbildung (etwa die Themen verantwortungsvoller Umgang mit Geld, Sparen und Risiko, Preise und Wettbewerb in der sozialen Marktwirtschaft) stärker berücksichtigt worden.



Auch bei der Politischen Bildung habe man nachgebesser. Im Unterricht sollen Themen wie Politische Mitbestimmung in Gegenwart und Zukunft, Aufgaben und Kompetenzverteilung von Gemeinden, Ländern und Bund – bundesstaatliches Prinzip/Föderalismus, Zuständigkeiten von Bürgermeistern und Gemeinderat bzw. Landeshauptleuten und Landtag sowie der Einfluss der Medien auf Politik und Gesellschaft behandelt weren.



Stärker in den Fokus gerückt werden auch die Landesverteidigung und das österreichische Modell der Sozialpartnerschaft.