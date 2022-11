Neue Chats: Ein Termin mit dem "Chef" und Medienkampagnen

Tatsächlich weist der WKStA-Aktenvermerk indes eine Email an Fleischmann von der Tageszeitung Österreich auf, die aus dem Jahr 2019 stammt und in der es um ein von Wolfgang Fellner avisiertes Angebot für "Stolz auf Österreich" geht.

2015 befassen sich Steiner und Fleischmann mit einer Anfrage der Wochenzeitung Falter. Fleischmann ist zur nämlichen Zeit Sebastian Kurz' Pressesprecher, Steiner Berater von Kurz. Der Falter will via Email wissen, "in welcher Höhe das Projekt www.unsere-werte.at vom einstigen Staatssekretär für Integration gefördert wurde und wer da konkret Auftragnehmer war". Zudem, ob es dazu eine Ausschreibung gegeben hat. Hat es nicht, wohl auch deshalb regt Steiner via Email an, ob man antworten könne, dass es sich um eine "Direktvergabe" handelte. "Klingt schöner", so Steiner. Zudem: "300 Einreichungen klingt nicht so viel. Wenn jede Klasse eine Einreichung hätte sind das Tausende Schüler, was natürlich besser wäre..."

2016 geht es erneut um Kooperationen mit Medien und Integration, wie aus Emails hervorgeht. Fleischmann wünscht sich "10 Medienstories zu Integration" - die Mitarbeiter schreiben hernach ihre Vorschläge und Ideen dazu.