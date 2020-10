Neue Caritas-Generalsekretärin will Kindergrundsicherung

Einen "Pakt für Kinder" fordert die neue Caritas-Generalsekretärin Anna Parr. Konkret brauche es eine bundesweit einheitliche Kindergrundsicherung, die die tatsächlichen Kosten der Kinder berücksichtige. Das Familieneinkommen müsse insgesamt ausreichen, um nicht in die Armut zu schlittern. Eine konkretere Ausgestaltung präsentierte die Caritas nicht - man sei offen für verschiedene Lösungen, es brauche einen konzentrierten politischen Dialog dazu, erklärte Parr.

Denn die Armut sei in Österreich schon vor Corona dramatisch hoch gewesen. 1,1 Millionen Menschen seien in Österreich armutsgefährdet, davon 231.000 Kinder, erinnerte Parr. Die Pandemie habe die Situation nun zusätzlich verschärft. "Die Corona-Krise ist ein Stresstest für viele Menschen", betonte auch Caritas-Präsident Michael Landau, "die Hilfe der Caritas wird an allen Ecken und Enden gebraucht", verwies er etwa auf alarmierende Arbeitslosenzahlen.