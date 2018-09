Neue BVT-Zeugen sprechen von Chaos und Halbwissen bei Razzia

Auch der zweite Tag im U-Ausschuss rund um die Razzia im Verfassungsschutz ( BVT) bestätigte die schlimmsten Befürchtungen. „Es lässt sich bis heute nicht genau sagen, was überhaupt mitgenommen wurde“, sagte Michaela K., die Hausjuristin des BVT, am Mittwoch.

Sie bezog sich dabei auf die Vielzahl der Datenträger, die am 28. Februar im BVT beschlagnahmt wurden. Offenbar wussten die dabei eingesetzten Polizisten großteils nicht, was sie eigentlich suchen sollten. Die BVT-Rechtsreferentin war aber misstrauisch geworden, ob die Razzia ordnungsgemäß von einem Richter bewilligt worden war. Denn auf der schriftlichen Hausdurchsuchungsanordnung fehlten die Unterschriften. Sie kontaktierte daraufhin den zuständigen Journalrichter. In diesem Telefonat gewann sie den Eindruck, „dass der Journalrichter nicht allumfassend informiert war“.

Er begründete die Dringlichkeit der Razzia damit, dass die Daten auf den BVT-Servern „per Fernabfrage“ gelöscht werden könnten. Damit wurde die sogenannte „Gefahr im Verzug“ begründet. Doch dabei ist die Staatsanwaltschaft offensichtlich dem „Halbwissen“ eines „Belastungszeugen“ aus dem BVT aufgesessen. Wie die Zeugin erklärte, wird jede Löschung vom System dokumentiert.