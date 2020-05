Neos träumen in Wien von 10 Prozent

Beate Meinl-Reisinger kämpft dagegen an, aber es ist zwecklos. Eine Sekunde später sind die Mundwinkel wieder oben. Die Wien-Chefin der Neos hat gut lachen, hat doch ihre Partei am Wahlsonntag den großen Coup gelandet. Mit 4,8 Prozent zog die junge Partei ins Parlament ein, in Wien holte man 7,5 Prozent der Stimmen.

In zwei Jahren sind in Wien Gemeinderatswahlen, schon nächste Woche beginnen bei den Neos die Planungen für den nächsten Streich. „ Wien ist eine großartige Stadt“, sagt Meinl-Reisinger. „Aber ein bisschen mehr Freiheit würde ihr guttun.“

Freiheit, die auch sie erst finden musste. Einst bei der Wiener ÖVP groß geworden, kehrte sie mit dem Abgang von Ex-Chefin Christine Marek auch selbst der Partei den Rücken.