Neos: "Sanktionen gegen Russland nicht infrage stellen"

Die Neos haben angesichts der Debatte über die Sanktionen gegen Russland vor einer Spaltung Europas gewarnt. "Wenn jetzt die Sanktionen gegen Russland infrage gestellt werden, dann sind ein paar österreichische Politiker auf die von Russland verbreitete Propaganda hereingefallen", sagte Neos-Außenpolitiksprecher Helmut Brandstätter am Sonntag in einer Aussendung.

"Wir müssen aufhören, die Melodie des Kremls zu spielen", so Brandstätter mit Blick auf die zuletzt von ÖVP-Vertretern gestreuten Zweifel an der Wirkung der Sanktionen. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) meinte, man müsse diese überdenken, falls es im Herbst zu Energieengpässen kommt. Der Tiroler ÖVP-Obmann Anton Mattle zeigte sich "offen" gegenüber Stelzers Vorstoß

"Wir dürfen nicht den Fehler machen, hier in Europa untereinander zu streiten. Die Spaltung ist genau das, was Putin will", widersprach Brandstätter. Derzeit fordert ein Viertel der Österreicher laut einer APA/ATV-Umfrage ein Aus der Sanktionen.