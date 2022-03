Neos nennen Antiteuerungspaket der Regierung "reine Kosmetik"

"Dann kann die Entlastung wieder wegfallen, und die Leute k√∂nnen voll brennen", so der pinke Wirtschaftssprecher. Im ersten Halbjahr stehen n√§mlich Urneng√§nge in Nieder√∂sterreich, Tirol, K√§rnten und Salzburg an. Daher sei auch nicht zuf√§llig, dass die Ma√ünahmen auf das an Pendlern reiche Nieder√∂sterreich abgestimmt seien. Loacker wundert sich nur, dass die gr√ľne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zustimme, den Autofahrern Millionen hinterher zu schmei√üen. Einzige Motivation dabei k√∂nne sein, dass man weiter an "den Hebeln der Macht" sitzen wolle.

Dabei werde aber nicht nur der Sprit, sondern auch die Lebensmittel teuer, so Loacker: "Davon sind alle betroffen." Die Regierung k√ľmmere sich aber nur um eine spezifische Gruppe. "Wir brauchen aber eine Entlastung der Steuerzahler, die anh√§lt und nicht mit einem bestimmten Datum wegf√§llt." Einmal mehr f√ľhrt Loacker deswegen die Abschaffung der kalten Progression und die Senkung der Lohnnebenkosten ins Treffen. Bez√ľglich letzterem schwebt ihm etwa eine Senkung des Beitragssatzes der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) von 1,2 auf 1,0 Prozent vor, schlie√ülich sitze diese auf "dicken Reserven". Das br√§chte eine Entlastung von j√§hrlich 250 Mio. Euro und w√ľrde die Lohnnebenkosten nachhaltig senken - bei voller Leistung der Versicherten, zeigte sich Loacker √ľberzeugt.