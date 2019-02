Meinl-Reisinger ortet Ablenkungsmanöver bei Sicherungshaft

Hätte die Behörde anders handeln können?

Bevor man in die Grundrechte eingreife, sollte einmal überprüft werden, ob die Behörde anders hätte handeln können und der Fall so verhindert hätte werden können, wiederholt die NEOS-Chefin ihre Kritik in der ZiB 2.

Meinl-Reisinger stellt klar: „Wir sind immer gesprächsbereit, aber zuerst wollen wir Antworten.“

In welchem Szenario wäre eine Sicherheitshaft vorstellbar?

„Wenn sich herausstellt, dass wir eine Lücke haben – wirklich erst dann. Aber dann möchte ich mehr haben als eine Überschrift.“