Haft für gefährliche Asylwerber: SPÖ fordert zuerst Taskforce

Am Donnerstag wartete die SPÖ mit einer neuen Forderung auf. Bevor eine Verfassungsänderung angedacht bzw. diskutiert wird, will die SPÖ den Fall in Dornbirn genau untersuchen lassen. Sie will eine Task Force, geleitet von einem unabhängigen Richter, zur Untersuchung des Behördenverhaltens beim Fall in Vorarlberg.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will geklärt wissen, ob im Fall Vorarlberg bereits Haft hätte verhängt werden können oder nicht. Die Rechtsexperten seien in dieser Frage uneins. Die Taskforce solle binnen zwei Monaten an das Parlament Bericht erstatten.

Pamela Rendi-Wagner sagte dazu: „Es muss alles getan werden, um derartige Straftaten zu verhindern. Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger ist oberstes Gebot. Deshalb braucht es endlich Aufklärung und Maßnahmen auf Basis der Ergebnisse.“