Fall Dornbirn: Vorarlberg installiert Sicherheitsschleusen

Nach der tödlichen Attacke auf den Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft (BH) Dornbirn in der vergangenen Woche sind am Donnerstag die Behördengebäude in Vorarlberg mit Sicherheitsschleusen ausgestattet worden. Zudem werden ab Freitag das Landhaus, die vier Vorarlberger BH-Gebäude sowie das Landesverwaltungsgericht videoüberwacht, teilte das Land mit.

Die Installation der unmittelbar nach dem Angriff bestellten Sicherheitsschleusen - Durchgangsbögen mit eingebauten Metalldetektoren - ist am Donnerstag vorgenommen worden. Die Detektoren werden ab Freitag in Betrieb genommen. Insgesamt wurden zehn Sicherheitsschleusen für das Landhaus, die BH-Gebäude sowie das Landesverwaltungsgericht angeschafft.