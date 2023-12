Nehammer und Sobotka stürzen ab im APA/OGM-Vertrauensindex

Kickl gewann Vertrauenspunkte dazu

Plus vier Vertrauenspunkte verzeichnete FPÖ-Chef Herbert Kickl, allerdings von minus 45 auf minus 41. Er profitiere dabei vor allem durch die weiteren Zuwächse des FP-Wähleranteils, sagte OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.

Im Vergleich zum November des Vorjahres gewannen Kickl (plus 12) und Rauch (plus 16) am meisten, zweiterer aber von einem deutlich höheren Startwert auf einen Vertrauenswert von fünf.

Die Befragung für den Vertrauensindex fand von 4. bis 6. Dezember 2023 statt.