Nehammer: Österreich zahlt nicht mehr Geld an EU

EU: 66 Milliarden Euro mehr Budget

Vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs will die EU-Kommission das EU-Budget aufstocken. Dazu forderte die Brüsseler Behörde die 27 Mitgliedstaaten auf, rund 66 Milliarden Euro zusätzlich zum mehrjährigen Finanzrahmen beizutragen. Dies soll etwa den Bereichen Ukraine, Migration und Wettbewerb zugutekommen.

"Wir befinden uns in einer völlig anderen Welt" als zum Zeitpunkt der Budgetverhandlungen 2020, betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel. "Wir haben drei Jahre lang eine Krise nach der anderen erlebt", sagte von der Leyen in Brüssel unter anderem im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. "Und wir haben die Nachbeben sehr schmerzhaft zu spüren bekommen."