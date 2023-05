Soll sich die EU erweitern? Was Österreicher dazu sagen

Die Umfrageergebnisse zur EU-Erweiterung im Detail

Aber auch bei der Erweiterung der Europäischen Union zeigen sich die Österreicher zurückhaltend. "Die Zustimmung zu einem EU-Beitritt der Länder am Westbalkan ist in Österreich seit Jahren mehr oder weniger konstant niedrig. Das Thema Erweiterung stößt in der Bevölkerung auf geringe Resonanz", sagte Schmidt.

Die höchste Zustimmungsrate für einen Beitritt zur EU erreicht dabei noch Bosnien-Herzegowina: 29 Prozent würden gemäß der Studie die Mitgliedschaft des Landes begrüßen, 41 Prozent jedoch ablehnen. Für einen Beitritt Serbiens, Montenegros, Albaniens und Nordmazedoniens sind 21 Prozent bis 24 Prozent. Noch weniger - 16 Prozent - begrüßen eine Mitgliedschaft des Kosovo.