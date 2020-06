Nehammer für schnelle Verfahren an EU-Außengrenze

Das Ziel: Der Zustrom an Asylsuchenden soll so gebremst werden. Rund 27.000 Ankünfte von Migranten und Flüchtlingen wurden heuer bisher registriert. Das sind – coronabedingt – viel weniger als in den Jahren zuvor, doch die Zahlen beginnen wieder zu steigen. Wer mit Schnellverfahren schon nahe der EU-Außengrenze gestoppt wurde, soll erst gar nicht weiter in die EU reisen. Denn in Berlin und Wien weiß man: Nur ein Drittel der abgewiesenen Asylsuchenden kehrt wieder zurück.

Allerdings haben schon bisher Griechenland, Italien und Spanien derartige Pläne zurückgewiesen. Die drei Länder hätten demnach den Auftrag, diese schnellen Verfahren durchzuführen. Dort aber fürchtet man massive Überfüllung. Vor allem aber sehen sich die südlichen Staaten in der Migrationspolitik abermals allein gelassen. Sie beharren darauf, dass Asylsuchende auf Europa verteilt werden.

Davon ist in Seehofers Plänen jedoch keine Rede. Und auch Nehammer wehrt ab: „Mit mehr als 200.000 Asylanträgen alleine in den letzten fünf Jahren und davon 110.000 Schutzberechtigten trägt unser Land einen großen Teil der Last in Europa.“