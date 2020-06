Zahl der Flüchtlinge in die EU stieg wieder an

Nach einem coronabedingten Rückgang im April ist die Zahl der Flüchtlinge Richtung Europäische Union wieder deutlich angestiegen. Im Mai gab es in Europa knapp 4.300 unerlaubte Grenzübertritte. Das sind fast dreimal so viele wie im Vormonat April, wie die Funke Mediengruppe unter Berufung auf die EU-Grenzschutzagentur Frontex in Warschau berichtet.

Im April waren die Zahlen im Zuge der Corona-Pandemie auf ein Rekordtief gesunken. Insgesamt registrierte Frontex von Jänner bis Mai, also über fünf Monate hinweg, 31.600 illegale Grenzübertritte - sechs Prozent weniger als im selben Zeitraum 2019.

Die meisten Menschen kommen über das östliche Mittelmeer, also über die Türkei und Griechenland. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Afghanistan.