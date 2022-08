Nehammer fordert für Strompreisdeckel "europäische Lösung"

Die dramatisch steigenden Strompreise lassen nicht nur bei Konsumenten, sondern auch in der Politik die Alarmglocken läuten. Nicht nur in Österreich ist hektische Betriebsamkeit ausgebrochen. Im Bundeskanzleramt findet am Abend ein Krisengipfel statt, zu dem Türkis-Grün auch die rote Wiener Stadtregierung zugezogen hat.

Um 17:30 gibt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ein Statement zum Gipfel ab. Darin fordert er eine europäische Lösung für den Strompreisdeckel, wie bekanntgegeben wurde. Nehammer: „Wir müssen diesen Irrsinn, der sich derzeit auf den Energiemärkten abspielt, endlich stoppen. Und das geht nur durch eine europäische Lösung. Bisher haben sich einige Länder skeptisch gezeigt aber ich glaube, diese Bedenken können wir ausräumen. Es muss jetzt endlich etwas passieren, dieser Markt wird sich in der derzeitigen Form nicht von selbst regulieren. Ich fordere einen Schulterschluss aller EU-27, um diese Preisexplosion sofort zu stoppen.“