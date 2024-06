Ministerrat beschließt drittes Gemeindepaket mit 1,3 Mrd. Euro

Das Paket soll zusätzlich zum Finanzausgleich unmittelbar an die Gemeinden übermittelt werden und sei ein wichtiges Mittel für eine lokale Konjunkturankurbelung, so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Es soll den Gemeinden Spielraum für Investitionen geben und zu deren Planungssicherheit beitragen.

Ausbau für digitale Servicestellen

120 Millionen Euro des „frischen Geldes“ gehen in die Digitalisierung in den Gemeinden. Gerade ältere Menschen würden Online-Systeme regelmäßig herausfordern. „Deshalb haben wir vereinbart, dass wir sie bei digitaler Antragsstellung unterstützen“, so Klima- und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Mit jeweils 30 Millionen Euro pro Jahr können in den nächsten vier Jahren Servicestellen ausgebaut werden. Diese sollen Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, Förderanträge und Ähnliches zu stellen.