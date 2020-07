Nebeneinkünfte: Das sind die Spitzenverdiener im Nationalrat

Ist Nationalratsabgeordneter ein Hauptberuf? Dem Einkommen nach jedenfalls: Rund 9.000 Euro brutto verdient ein Mandatar. Andererseits ist die Idee des Parlamentarismus ja, dass es sich bei den Abgeordneten um Volksvertreter handelt, diese also in irgendeiner Form die Gesamtbevölkerung repräsentieren. Dazu gehört, dass die Parlamentarier auch einen „Brotberuf“ ausüben und von diesem ihrem beruflichen Hintergrund her ihre Expertise und ihr Wissen in den Prozess der Gesetzwerdung einbringen.

Nun müssen aber neben dem Abgeordnetenmandat ausgeübte bezahlte berufliche Tätigkeiten dem Parlament gemeldet werden. Die Frist zur Meldung dieser Nebeneinkünfte für das Jahr 2019 endete am 30. Juni. Die genaue Höhe der Einkommen wird nicht veröffentlicht, die Meldung erfolgt in fünf Kategorien: 1 = bis 1.000 Euro, 2 = bis 3.500 Euro, 3 = bis 7.000 Euro, 4 = bis 10.000 Euro, 5 = über 10.000 Euro.