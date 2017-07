Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat seine alljährliche Liste mit den am besten bezahlten TV-Persönlichkeiten veröffentlicht. Gewinnerin des Jahres ist Reality-Star Kim Kardashian (36).

Kim Kardashian ist dick im Geschäft

Sie schaffte es mit einem Jahreseinkommen von 45,5 Millionen US-Dollar zwar "nur" auf den achten Platz, dafür ist das "Keeping Up with the Kardashians"-Aushängeschild die jüngste Großverdienerin im Fernsehen.

Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Gleich alt ist nur "America’s Got Talent"-Moderator Simon Cowell (36), der in den letzten zwölf Monaten aber zwei Millionen Dollar weniger verdiente als Kim.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Eigentlich rangieren unter den Top Ten hauptsächlich alte Hasen. TV-Psychologe Dr. Phil McGraw (66) ist mit 79 Mio. Dollar Spitzenreiter, gefolgt von Moderatorin Ellen DeGeneres (59, 77 Mio.). US Komiker Jerry Seinfeld (63, 69 Mio.) belegt Platz drei.

Foto: AP/Andrew Harnik

Ansonsten unter den reichsten Zehn: Gordon Ramsey (50, 60 Mio.), Ryan Seacrest (42, 58 Mio.), Louis C.K (49, 52 Mio.), Judy Sheindlin (74, 47 Mio.) und Steve Harvey (60, 42,5 Mio.).

Foto: AP/ap