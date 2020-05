Nazi-Opfer kämpfen "gegen die Lügen" an

Der Überlebende des Konzentrationslagers Theresienstadt, stellt gleich zu Beginn des Gesprächs fest: "Mitleid brauche ich nicht. Mein Anliegen ist, darüber zu informieren, dass es 21 verschiedene Verbrechen des Nazismus gab. Massenerschießungen, sechs Menschenvernichtungsfabriken wie Auschwitz-Birkenau, Euthanasie, etc. ... So etwas darf nie mehr passieren." Gelbard kam als Zwölfjähriger mit seinen Eltern nach Theresienstadt.

Was er im KZ an Gewalt, Erniedrigung und Brutalität erlebt hat, lässt ihn nicht los. Seinen Schmerz transformiert er auf eine andere Ebene: Er informiert und diskutiert unermüdlich. Als Achtjähriger erlebte er in Wien den Einmarsch der Nazis, die Reichspogromnacht, die sogenannten "Reibpartien" (Straße aufwaschen). Als jüdisches Kind wurde er beschimpft, beleidigt, geschlagen. Es gab ständige Schul- und Wohnwechsel, die Lebensumstände wurden immer drückender.In einem Transport in Theresienstadt angekommen, wurde er von seinen Eltern getrennt. Als Häftling im KZ arbeitete er in einer Kette, die Urnen von ermordeten Juden auf Wägen beförderte. Die Asche wurde dann in den Fluss gekippt. Er arbeitete auch am Bahnhof. Seiner Biografie ( Walter Kohl: Die dunklen Seiten des Planeten. Rudi Gelbard, der Kämpfer) ist zu entnehmen, dass er Waggons öffnen musste, aus denen Leichen von Häftlingen stürzten.

Gelbard überlebte Theresienstadt. "Ich habe damit nicht gerechnet", sagt er heute. Als Theresienstadt am 7. Mai 1945 von der Roten Armee befreit wurde, wollte er nur zurück nach Wien. Schulbildung wurde in Privatunterricht nachgeholt, ebenso vertiefende Ausbildungen.Zeitlebens verfolgt er ein Ziel: Egal, welchen Beruf er hatte, 15 Jahre war er als Redakteur des KURIER tätig, will er nach diesem "Zivilisationsbruch" nur eines: aufklären. "Überlebende sind auch kommenden Generationen gegenüber verpflichtet."