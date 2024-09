Schwarze Hochburg wankt: Warum die FPÖ in NÖ immer stärker wird

Dennoch ist im einstigen tiefschwarzen Kernland der ÖVP, das so lange als sicherer Stimmenbringer für die Bundespartei galt, einiges in Bewegung geraten.

„Wir haben in Niederösterreich bis zur letzten Minute gekämpft und mit unserer blau-gelben Mobilisierungskraft trotz der herausfordernden Hochwassersituation mit viel Fingerspitzengefühl alles gegeben. Wir bleiben in Niederösterreich die stärkste Kraft", ließ ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner via Aussendung wissen.

Tatsächlich wurden neue Mitarbeiter geholt, um den Auftritt nach Außen verbessern, die sozialen Medien werden intensiv bespielt.

Ein geschickter Schachzug war auch das neue Amt für Gottfried Waldhäusl. Der Waldviertler, der als FPÖ-Landesrat immer wieder für Skandale sorgte (Flüchtlingsquartier Drasenhofen, "Arier-Paragraf"), wurde nach der Landtagswahl weggelobt und ist nun Zweiter Landtagspräsident.

"Die FPÖ war früher immer wieder ein Garant dafür, in das eine oder andere ein Fettnäpfchen zu treten. Jetzt haben wir einen blitzsauberen Wahlkampf hingelegt, ohne große Aufreger", meint ein Freiheitlicher.

Alarmsignal

Tatsächlich konnten die Blauen in einigen Gemeinden in Niederösterreich sehr stark zulegen, was man innerhalb der ÖVP auch als Alarmsignal für die Gemeinderatswahlen im Jänner 2025 wertet.

Bislang stellen die Freiheitlich in NÖ noch keinen Bürgermeister, doch das könnte sich ändern. Denn in Ortschaften wie Perschling (Bezirk St. Pölten), Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) oder auch in Untersiebenbrunn (Bezirk Gänserndorf) kam die FPÖ über 40 Prozent, in St. Martin (Bezirk Gmünd) betrug das Plus sogar mehr als 23 Prozent.