Nationalratswahl: Liste Jetzt kandidiert wieder

Peter Pilz hat noch nicht genug von der Politik. Er wolle weiter gegen "die Orbanisierung" Österreichs kämpfen, gab er in einer Sitzung am Samstag bekannt und verkündete, dass die Liste Jetzt bei der Nationalratswahl am 29. September antreten werde. Nach zahlreichen Abgängen - insbesondere zu den Grünen - galt das Antreten der Liste als unsicher.