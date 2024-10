Nationalratswahl: Hacker-Attacken gefährden Ergebnisse nicht

Eines aber gilt als fix: Am 29. September, also am Tag der wichtigsten Wahl in Österreich, nämlich der Parlaments-, sprich Nationalratswahl, stieg die Anzahl der digitalen Angriffe deutlich über das übliche Maß. „Hacktivisten versuchen mit solchen Attacken Chaos zu stiften, die Wähler zu verunsichern und im Zuge der Berichterstattung über ihre Angriffe ihre eigenen Botschaften zu verbreiten“, erzählt ein BMI-Mitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden soll.

Die gute Nachricht ist diese: Was digitale Attacken angeht, ist Österreichs Wahlsystem weitgehend resilient, also widerstandsfähig. Denn der gesamte Wahlvorgang, vom Verschicken der Briefwahlkarten bis zur Stimmabgabe und Auszählung, wird durchgehend „in Papier“ gehalten. Das bedeutet: All das, was beispielsweise am Wahltag auf der Seite des Innenministeriums an Zahlen, Grafiken, Tabellen oder Ergebnissen veröffentlicht wird, ist nur eine Information. Der eigentliche Wahl-Vorgang, also das Abstimmen oder die Arbeit der Wahlkommissionen, sind durchgehend analog gehalten, sprich: der Prozess wird von Hand dokumentiert. Das ist insofern bemerkenswert, als bei einer Nationalratswahl rund 100.000 (!) Menschen mitarbeiten.