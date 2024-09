Was sich jetzt in den Umfragen bewegt

In den aktuellen Umfragen zeigt sich eine leichte Bewegung an der Spitze und bei den Kleinparteien. Laut einer aktuellen OGM-Erhebung für Servus TV rückt die ÖVP mit 25 Prozent bis auf 1 Prozentpunkt an die FPÖ (26 Prozent) heran, die SPÖ bleibt mit 21 Prozent deutlich dahinter auf Platz drei. Die Grünen liegen mit 10 Prozent knapp vor den Neos mit 9 Prozent.