"Stabilität für Österreich": Karl Nehammer startet seine Wahlkampf-Tour

Nach SPÖ und Grünen startet nun auch die ÖVP ihre Wahlkampf-Tour durch die Bundesländer. Beginnend heute in Wien ist Bundeskanzler Karl Nehammer unter dem Motto „Stabilität für Österreich“ in den kommenden zwei Wochen unterwegs. Der offizielle Wahlkampf-Auftakt ist dann am 7. September in Wien.