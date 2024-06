Die Kanzlerpartei ruft eine "Aufholjagd" aus

Antun? Das klang nicht so, als sei es Ehre oder Vergnügen, die Volkspartei in den EU-Wahlkampf zu führen. Tatsächlich war schon vor Monaten absehbar, dass sich dieser Sonntag für die ÖVP zu einer Denkzettel-Wahl auswachsen würde.

Als in der Parteizentrale die erste Trendprognose an die Wand geworfen wird, ist es gewiss: Mit einem zweistelligen Minus fällt die Kanzlerpartei von ihrem historisch besten auf das absolut schlechteste Ergebnis bei einer EU-Wahl.

„Wir sind vom dritten Platz aus gestartet, wir haben gekämpft und eine Aufholjagd gestartet“, übt sich Generalsekretär Christian Stocker in Zweckoptimismus. Dass dies nicht das Ergebnis sei, das man sich gewünscht habe, sei klar. Aber an Kandidat Reinhold Lopatka will man am Wahlabend keine Kritik üben. Das wäre auch schlechter Stil. Denn Lopatka war nicht die erste Wahl: Vor ihm haben einige Bewerber für die Spitzenkandidatur abgesagt – darunter Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm und Europaministerin Karoline Edtstadler.