Wahlkampf-Finale: Grüne mobilisieren und wollen weiterregieren

Unter dem Motto "Ohne Grüne kein Klimaschutz" haben Parteichef Werner Kogler und die Ministerinnen Leonore Gewessler und Alma Zadić am Freitagnachmittag den Wahlkampfabschluss ihrer Partei begangen. In Reden am Maria-Theresien-Platz in der Wiener City warnte die kleine Regierungspartei davor, was drohe, sollten die Grünen nach der Nationalratswahl weniger mitzureden haben. Wieder mitzuregieren war folglich auch das Ziel, für das Kogler zu mobilisieren versuchte.