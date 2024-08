Wie Kickl und die FPÖ aus dem Ibiza-Sumpf herausgefunden haben

Die aktuelle Schwäche der Gegner, allen voran der Bundesregierung .

Die derzeitige Themenlage, geprägt von multiplen Krisen, die die Menschen verunsichern und emotionalisieren würden. Beginnend bei der Corona-Pandemie über den Klimaschutz und der Inflation bis hin zu den Debatten über politisch korrekte Sprachregelungen. „Das ist ein idealer Nährboden, den die FPÖ hier vorgefunden hat“, sagt Hofer.

Die Person Herbert Kickl. Der FPÖ-Parteichef sei laut Hofer zwar ein guter Rhetoriker, aber nicht der große Charismatiker. „Seine echte Stärke ist aber, dass er ein sehr fähiger Stratege ist. Er kann Themen lesen, Strategien bauen, Schwerpunkte setzen und diese auf den richtigen Kanälen spielen.“

Die FPÖ-Medienkanäle

Früher und professioneller als den anderen Parteien sei es Kickl und seinem Team gelungen, eigene Medienkanäle etwa in den sozialen Medien zu schaffen, die in direkter Verbindung zu seiner Wählerschaft stehen. „Damit kann Kickl auf Auftritte in den herkömmlichen Medien (wie zuletzt beim Puls4-Sommergespräch, Anm.), bei denen er kritisch befragt wird, verzichten“, sagt Hofer.

Die Folge: Blaue Skandale (etwa jener um die Finanzen der Grazer FPÖ) würden die FPÖ-Wählerschaft in einem viel geringeren Ausmaß erreichen als dies bei anderen Parteien der Fall wäre.

Anmerkung: Kickl ist am Montagabend (21.00 Uhr) zu Gast beim ORF-Sommergespräch. Eine ausführliche Analyse dazu lesen Sie im Anschluss auf KURIER.at