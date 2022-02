Nationalrat: Zadic will Verbot von Konversionstherapie vor dem Sommer

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will Konversionstherapien noch vor dem Sommer untersagen. Dieses Verbot sei ihr ein "großes Anliegen", meinte sie am Donnerstag in der "Fragestunde" des Nationalrats. Sie sei in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsressort und guter Dinge, dass man noch vor dem Sommer eine Lösung habe.

Auf die Frage, woran es eigentlich bis jetzt gehapert habe, meinte Zadic, das Komplizierte sei die Definition der Konversionstherapien. Bei diesen geht es darum, dass Homosexuelle quasi in Richtung Heterosexualität umerzogen werden sollen. Für ein Verbot machen sich Neos und SPÖ schon seit langem stark.