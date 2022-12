Nationalrat: Reform des Maßnahmenvollzugs ist beschlossen

Nach gut fünf Jahren verabschiedet sich der Nationalrat am Donnerstag von seinem Ausweichquartier. In der letzten Sitzung in der Hofburg wurde die erste große Reform des seit langem viel kritisierten Maßnahmenvollzugs beschlossen. Nach 50 Jahren Stillstand hole man den Vollzug für psychisch kranke Rechtsbrecher endlich "ins 21. Jahrhundert", freute sich Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Die Opposition hatte sie nicht von ihrem Entwurf überzeugen können.

Kern der mit den Stimmen von ÖVP und Grünen fixierten Reform - die teils im März, teils im September 2023 in Kraft tritt - ist die Erhöhung der Strafschwellen. Psychisch kranke Rechtsbrecher können nur mehr dann potenziell lebenslang in eine Anstalt eingewiesen werden, wenn das Anlassdelikt mit mehr als drei Jahren (bisher: ein Jahr) Freiheitsstrafe bedroht ist (bei Gefahr für sexuelle Integrität oder Leib und Leben schon ab einem Jahr). Und für Jugendliche gelten künftig noch höhere Schwellen: Sie kommen, wenn sie psychisch krank sind, erst bei einem Kapitalverbrechen (also ab zehn Jahren Strafdrohung) in den Maßnahmenvollzug.

Sonderregelung für Terroristen

Ebenfalls enthalten ist eine Sonderregelung für Terroristen - und zwar für Rückfallstäter, von denen ein neuer Terrorakt zu erwarten ist. Sie sollen in den Maßnahmenvollzug (und damit potenziell lebenslang hinter Gitter) kommen können, wenn sie wegen einer einschlägigen Tat (schwere vorsätzliche Gewalt, Terrorismus) bereits 12 Monate in Haft waren und dann neuerlich ein mit 18 Monaten bedrohtes Terrordelikt begangen haben.