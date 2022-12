Neos üben Kritik an Reform des Maßnahmenvollzugs

Damit wird ein weiterer Teil dessen umgesetzt, was die Koalition aus ÖVP und Grünen sich im Zuge ihres Anti-Terror-Pakets vorgenommen hatte. Keinesfalls handle es sich dabei aber um eine präventive Sicherungshaft, betont man im Justizministerium, schließlich brauche es ja mindestens zwei Verurteilungen dafür.

Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak übte in der "Presse" am Montag dennoch heftige Kritik daran. Es sei "eigentlich schon zu skurril, um wahr zu sein", dass just die Grüne Justizministerin Alma Zadić die einst von Sebastian Kurz forcierte Sicherungshaft einführe, sagte er. Außerdem würde die Verschärfung für den Täter beim Anlassfall - dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 - nicht gelten, denn der sei nur einmal verurteilt gewesen.