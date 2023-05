Nationalrat: FPÖ wirft Regierung Versagen bei Teuerung vor

Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes am Programm

NEOS-Mandatar Gerald Loacker kritisierte etwa, dass die Inflation durch wenig zielgerichtete Hilfen befeuert worden sei. Leichtfried wiederum stieß sich an der Erhöhung der CO2-Steuer in Zeiten der Teuerung sowie an der "Blockade" von Vorschlägen der Sozialdemokratie, u.a. zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Aufs Blockieren hat sich allerdings die SPÖ selbst verlegt. Sie stemmt sich gegen den Zwei-Drittel-Beschluss des Energieeffizienzgesetzes, weil sie durch die Verweigerung von Zustimmung zu Gesetzesvorschlägen der Regierung Anti-Teuerungsmaßnahmen erzwingen will. Das Gesetz, das zum Erreichen der Klimaziele beitragen soll, steht damit im Nationalrat vor dem Scheitern.

Neben einer Aktuellen Europastunde zum Thema Sicherheit der NEOS ("Auf in die Vereinigten Staaten von Europa") steht im Nationalrat auch etwa eine Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes, die auf mehr Transparenz zur Verhinderung von Lebensmittelverwendung abzielt, auf dem Programm. Debattiert wird zudem das Volksbegehren "Für uneingeschränkte Bargeldzahlung".