Nationalrat: Elf Abgeordnete mit mehr als 10.000 Euro Zusatzverdienst

In die beiden höchsten Einkommenskategorien mit einem Verdienst von mehr als 7.000 bzw. 10.000 Euro brutto pro Monat fallen nur vier weibliche, aber 20 männliche Abgeordnete. Frauen sind hier also deutlich unterrepräsentiert. Denn während der Frauenanteil im Gesamten Parlament bei 40 Prozent liegt, beträgt der in den beiden höchsten Einkommenskategorien nur 17 Prozent.

Regierungsmitgliedern sind Nebenjobs untersagt

Besonders hoch ist der Frauenanteil mit 58 Prozent dafür unter jenen Abgeordneten, die gar keinen Nebenverdienst gemeldet haben. Zu diesen 43 hauptberuflichen Mandataren gehören allerdings auch die Klubobleute der fünf Parlamentsparteien sowie die drei Nationalratspräsidenten, die deutlich mehr verdienen als normale Abgeordnete, dafür aber mit einem Berufsverbot belegt sind. Auch Regierungsmitgliedern sind Nebenjobs untersagt.