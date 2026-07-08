Nationalrat: Emotionale Debatte über Justizbudget

Tag eins der Budgetberatungen im Nationalrat hat vor allem beim Kapitel Justiz einige rhetorische Auseinandersetzungen gebracht. In seltener Einigkeiten prangerten Ex-Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und der freiheitliche Justizsprecher Harald Stefan den aus ihrer Sicht zu geringen Haushaltsplan an. Ressortchefin Anna Sporrer (SPÖ) konterte die Angriffe mit Verweis auf Untätigkeit früherer Regierungen und verteidigte Pläne zur Schließung von Bezirksgerichten. Die Bundesfinanzgesetze sehen vor, dass das Justiz-Budget in den kommenden beiden Jahren um knapp sechs bzw. fast fünf Millionen wächst und damit bei gut 2,4 Milliarden zu liegen kommt. Trotz des leichten Budget-Plus wird es wieder keine Aufstockung der Planstellen geben. Sporrer wertete es am Mittwoch freilich als Erfolg, dass man im Gegensatz zu anderen Ministerien von Einsparungen verschont geblieben sei.

Kürzungen bei „Neustart“ umstritten Sowohl Stefan als auch Zadic erkannten eine reale Reduktion des Justizbudgets. Unverständnis bei beiden lösten die „massiven Kürzungen“ bei der Bewährungshilfe-Organisation „Neustart“ aus. Insgesamt warnte Zadic davor, dass die Justiz zu Tode gespart werde. Stefan wandte sich vehement gegen die geplante Schließung von Bezirksgerichten. Diese seien im ländlichen Raum ein wesentlicher Faktor, dass die Bevölkerung einen leichten Zugang zum Recht habe. Die Justizministerin sieht hingegen an manchen Standorten eine deutliche Unterauslastung. Zum Teil handle es sich bei Bezirksgerichten um „Geisterhäuser“ und wegen eines fehlenden Bezirksgerichts habe noch niemand den ländlichen Raum verlassen. Daher müsse man hier entsprechende Überlegungen anstellen. Scharfe Kritik übte sie an Vorgängerin Zadic. Der übernommene Reformstau sei enorm gewesen.

FPÖ und Grüne gegen Karner-Budget Dass es im Budget des Innenressorts ein leichtes Minus gibt, erzeugte bei der FPÖ Entrüstung. Sicherheitssprecher Gernot Darmann ortete im Sicherheitsbudget einen „Skandal“. Die Kürzungen habe sich Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) auch noch „von einem kommunistischen Finanzminister“ aufzwingen lassen. Freiheitliche wie Grüne sahen auch finanzielle Einbußen für die Exekutivbeamten durch das neue Dienstzeitmodell. Dass Polizisten ihr „fairer Lohn“ weggenommen werde, nannte die Grünen-Mandatarin Agnes Sirkka Prammer als Hauptgrund für das Nein ihrer Funktion zum Budget des Innenressorts. Karner betonte seinerseits, dass es auch in Zukunft ein stabiles, hohes Sicherheitsbudget geben werde. Ziel bleibe auch, bei der Exekutive Abgänge 1:1 nach zu besetzen. Gespart werde in der Verwaltung. Als Erfolg wertete der Innenminister, dass beim Budget für das Fremdenwesen über die beiden kommenden Jahre ein Minus von gesamt mehr als 200 Millionen auf knapp 420 Millionen budgetiert ist. Dies zeigt für Karner den Erfolg seiner Asylpolitik mit stark zurückgehenden Anträgen.