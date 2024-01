Der Nationalrat wird am Mittwoch (31. Jänner) das Informationsfreiheitsgesetz beschließen und damit das Amtsgeheimnis abschaffen. Außerdem steht der Beschluss einer Servicestelle für Künstliche Intelligenz auf dem Programm. Hatten sich die Abgeordneten bei der letzten Sitzung im Jahr 2023 noch drei Tage lang im Parlament beraten, ist für die erste Sitzung im neuen Jahr nur ein Tag anberaumt.

Gestartet wird mit einer "Aktuellen Stunde" der FPÖ, darauf folgt eine "Aktuelle Europastunde" der ÖVP mit dem Titel "Sicherheit für Österreich erfordert auch den Blick nach Europa". Will die Opposition eine "Dringliche Anfrage" stellen, so wären die Sozialdemokraten als erste antragsberechtigt.

Auf der Tagesordnung stehen danach gleich sechs Volksbegehren. Den Start macht das von 131.619 Menschen unterstützte Volksbegehren "Echte Demokratie", worin zahlreiche Gesetzesänderungen gefordert werden - etwa Volksabstimmungen nach allen Volksbegehren mit über 100.000 Unterstützungserklärungen. 168.705 Menschen sprachen sich für die Beibehaltung der Sommerzeit als "Normalzeit" aus, 167.406 gegen die - bereits durch eine Haushaltsabgabe ersetzten - GIS-Gebühren. Das Kanzler-kritische Volksbegehren "Nehammer muss weg" mit 106.440 Unterschriften wird an den Verfassungsausschuss zurückverwiesen, da die Initiatoren nicht über den Beginn der Beratungen im Ausschuss informiert wurden und daher nicht anwesend waren.

Österreichisches Amtsgeheimnis 1925 - 2024 (✝)

Danach steht das Informationsfreiheitsgesetz als wohl brisantestes Thema auf der Tagesordnung. Es soll samt begleitender Verfassungsänderungen beschlossen werden und Bürgerinnen und Bürgern ein Informationsrecht gegenüber dem Staat einräumen.

Das Amtsgeheimnis gibt es in Österreich seit dem 1. Oktober 1925. Es wurde im Rahmen der ersten Bundesverfassung der Republik Österreich in Artikel 20, Absatz 3 verankert. In dieser Fassung lautete es:

"Die Amtsträger sind verpflichtet, über die ihnen in Ausübung ihres Amtes bekannt gewordenen Tatsachen, soweit sie nicht offenkundig sind oder ihrer Bekanntgabe nicht durch Gesetz oder Verordnung die Zustimmung erteilt worden ist, Stillschweigen zu bewahren."

Für die Verfassungsmehrheit sorgt die SPÖ, die in Verhandlungen mit der Regierung für kleinere Änderungen im Gesetz gesorgt hatte und die erforderliche Zweidrittelmehrheit absichert. Nach einem Experten-Hearing im Verfassungsausschuss wurden einzelne Bestimmungen außerdem noch nachgeschärft und Erläuterungen präzisiert. In Kraft treten wird die Informationsfreiheit im September 2025. NEOS und FPÖ hatten im Vorfeld Kritik geäußert.

-->Mehr dazu: NGO hilft Bürgern dabei, Anfragen zu stellen