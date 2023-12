Infofreiheit: Regierung sagt "Bye Bye" zum Amtsgeheimnis

Interpellationsrecht neu

Das Interpellationsrecht, also die verpflichtende Auskunft von Ministerien an Abgeordnete im Parlament, wird verbreitert, die Entschlagungsgründe verschärft. In Zukunft dürfen Ministerien Informationen nur dann schuldig bleiben, wenn schwerwiegende Ausnahmegründe vorliegen, also beispielsweise, wenn die nationale Sicherheit in Gefahr ist. Zudem muss ein Ministerium bzw. der Minister oder die Ministerin, an den die Anfrage gerichtet ist, prüfen, ob die Informationen nicht allenfalls "klassifiziert" weitergegeben werden können, sprich: Der- oder diejenige, die die Auskunft erhalten, müssen Vertraulichkeit wahren.

➤ Mehr lesen: https://kurier.at/politik/inland/einigung-mit-tuerkis-gruen-spoe-ebnet-den-weg-fuer-infofreiheit/402714784

Betroffene Unternehmen

Klar gestellt wurde im nun überarbeiteten und mit der SPÖ akkordierten Gesetzesvorschlag auch, dass alle Unternehmen von der passiven Informationspflicht umfasst sind, die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen.

Davon ausgenommen sind börsennotierte Unternehmen.