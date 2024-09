"Angriff auf Journalismus": ÖVP-Plan zu Zitierverbot sorgt für Aufregung

Diese bleiben bei ihrem Standpunkt. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) bezeichnete das Zitierverbot als "Beschneidung der Pressefreiheit". Dieses sei auch in einer künftigen Koalition für die Grünen "absolut undenkbar", sagte sie bei einer Pressekonferenz.

ÖVP kalmiert

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker versuchte am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz zu kalmieren. Dieser "Entwurf, der nie umgesetzt wurde", sei aus dem vergangenen Jänner und sei lediglich eine Diskussionsgrundlage gewesen. "Dass man sich Gedanken macht, ist wohl legitim", argumentierte er. Dass dieser jetzt kurz vor der Wahl aus der Regierungskoordination herausgespielt worden sei, sei wohl dem Wahlkampf geschuldet, so Stocker.

Er könne sich vorstellen, wer ihn herausgespielt habe, wollte diesbezüglich aber nicht konkreter werden. "Da wird künstlich ein Thema hochgezogen, das gar keines ist", findet Stocker. Dass der Entwurf eine strafrechtliche Verurteilung bei Nichtbeachtung des Zitierverbots vorsah, sei lediglich eine Überlegung gewesen, die nie in die Umsetzung kam.

SPÖ warnt vor Blau-Schwarz

Weiters warnte die SPÖ vor einer blau-schwarzen Regierungskoalition nach der Wahl. Bei dieser könne man nämlich davon ausgehen, "dass genau solche Gesetze kommen werden", sagte Duzdar, die von einer "autoritären Umgestaltung Österreichs nach dem Vorbild von Ungarn" sprach. Kritik hagelte es dabei insbesondere an der ÖVP. Diese sei keine Partei der Mitte mehr, sondern habe einen "Rechtsruck vollzogen" und richte sich gegen den Sozialstaat.

Eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ nach der Wahl glaubt die SPÖ in Hinterzimmern bereits ausgemacht. Schließlich sei das TV-Duell am Montag in ORF 2 zwischen Nehammer und Kickl eine "blau-schwarze Lovestory" gewesen, wie Seltenheim meinte. In der Volkspartei würden sich die Stimmen für eine solche Koalition mehren, verwies er auf die ehemalige ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner, die sich im KURIER dafür ausgesprochen hatte - auch mit Kickl in der Regierung.