Edtstadler will Zitierverbot weiterverfolgen – findet aber keine Verbündeten

Dieser „Worst Case“ wurde auch in der Medienbranche befürchtet: Ohne neue Regelung wären Journalisten dem Datenschutz quasi über Nacht vollumfänglich ausgeliefert, denn der Verfassungsgerichtshof lässt die jetzige Pauschalausnahme per 30. Juni 2024 aufheben.

Dazu kommt es nicht. Am Mittwoch hieß es aus der ÖVP, es gebe kein Junktim. Die Neuregelung des Medienprivilegs werde – unabhängig vom Zitierverbot – verlässlich mit 1. Juli in Kraft treten. Generalsekretär Christian Stocker bestätigte das in der „ZiB2“.