Neue Wende? Philippa Strache will offenbar doch ins Parlament

Strache begründete den Verzicht im Gespräch mit der Zeitung Österreich zunächst damit, dass ihr Mann Heinz-Christian Strache von seiner Partei immer mehr angefeindet werde und sie ein Zeichen gegen alle in die systematische "Vernichtung" seines Rufes involvierten Personen setzen wolle. Einen Tag später soll Philippa Strache es sich wieder anders überlegt haben.

Heinz-Christian Strache hat am Dienstagvormittag bei einem Pressestatement in der Weinbar Vino in der Wiener Innenstadt unterdessen angekündigt, seine Parteimitgliedschaft ruhend zu stellen und sich völlig aus der Politik zurückzuziehen. Zum KURIER sagte er nach seinem Auftritt, er hoffe, dass seine Frau ihr Mandat annimmt.