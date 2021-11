Angesichts der jüngsten Aufregung über die Rechtsschutzbeauftragte Gabriele Aicher - im Zusammenhang mit den Korruptionsermittlungen gegen die ÖVP - hält die SPÖ gesetzliche Änderungen für geboten.

Justizsprecherin Selma Yildirim schlägt vor, dieses Amt der parlamentarischen Kontrolle zu unterstellen. Denn die Unabhängigkeit der Justiz müsse "oberste Handlungsmaxime" sein.

Durch das Agieren der aktuellen Justiz-Rechtsschutzbeauftragten könnte "genaue diese Unabhängigkeit in den aktuellen Korruptionsermittlungen leiden", konstatierte Yildirim am Dienstag in einer Aussendung.

Denn Aicher hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen ihrer Ermittlungen massiv kritisiert - und wurde laut Medienberichten zuvor von der Kanzlei Ainedter beraten, die auch zwei von der WKStA beschuldigte ÖVP-Politiker vertritt.