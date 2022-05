Nach Wirbel um Corona-Fördergelder: Junge ÖVP zahlte Geld zurück

Die Gelder stammen aus dem zu Vizekanzler Werner Kogler ressortierenden NPO-Fonds (Non Profit Organisationen Unterstützungsfonds). Dieser wurde 2020 eingerichtet, um gemeinnützige Vereine, Freiwillige Feuerwehren oder Religionsgemeinschaften in der Corona-Krise zu unterstützen.

JVP: "Ohne unser Wissen"

Die Junge ÖVP in Oberösterreich habe vergangenen Dienstag erfahren, dass eine der über 200 Ortsgruppen um die Förderung angesucht habe - "ohne unser Wissen", erklärt Landesgeschäftsführer Eckmayr. Er erklärt: "Die Ortsgruppe hat um Unterstützung angesucht, um die Jugendarbeit aufrecht zu erhalten und um weiter Sozialprojekte unterstützen zu können, die normalerweise mit den Einnahmen der coronabedingt abgesagten Veranstaltungen finanziert werden."

Vor der Beantragung habe die Ortsgruppe bei der NPO-Servicehotline angefragt, ob sie ansuchen können - "und leider eine falsche Auskunft erhalten", sagt Eckmayr. "Nachdem wir die Ortsgruppe informiert haben, dass sie im Gegensatz zu den Seniorenbund-Vereinen als Teilorganisation zählt und daher nicht anspruchsberechtigt ist, wurde die erhaltene Unterstützung letzte Woche umgehend zurückerstattet."

Überprüfung aller Anträge

Die Neos haben in einer parlamentarischen Anfrage mehrere politische Teilorganisationen aus Oberösterreich abgefragt, aufgeploppt sind die oben beschriebenen ÖVP-nahen Organisationen plus der Ring Freiheitlicher Jugend der FPÖ.

Nach Medienberichten gestanden immer mehr Landesorganisationen des Seniorenbunds (Tirol, Vorarlberg und Wien) ein, dass sie Förderungen erhalten haben. Man fühlt sich dabei aber im Recht: Schließlich haben nicht die Teilorganisationen, sondern die Vereine, die parallel existieren, das Geld beantragt. Zudem seien alle Ortsgruppen als Vereine organisiert.

Konkret hat der Seniorenbund in Oberösterreich mit seinen Ortsgruppen in den Jahren 2020 und 2021 in Summe fast zwei Millionen Euro bekommen, die Junge ÖVP knapp 11.000 Euro, die Schülerunion 9.000 Euro, der Bauernbund 2.000 und der Wirtschaftsbund ebenfalls rund 2.000 Euro.

Koglers Ministerium (Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst, Sport) lässt bereits die AWS (Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft) - die Förderbank des Bundes, über die der Fonds abgewickelt wird - die Causa prüfen.

Senioren "zahlen nichts zurück"

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec hat die Vorwürfe am Wochenende zurückgewiesen: "Es wurde alles nach bestem Wissen und Gewissen eingereicht." Förderungen seien "ausschließlich über den Verein abgewickelt worden". Und die Präsidentin der Bundesorganisation denkt auch nicht an Rückzahlungen: "Wir zahlen nichts zurück."