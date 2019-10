Nach Strache: Blaue auf Koalitions- statt Oppositionskurs?

Jetzt geht es schnell. So schnell, dass man das Tempo, das die FPÖ an den Tag legt, mit „zack, zack, zack“ umschreiben könnte. Am 1. Oktober, dem Tag der Strache-Suspendierung, dem Tag eins der neuen blauen Zeitrechnung, legt die neue freiheitliche Führung die Latte hoch.

Norbert Hofer zeigt sich nach einer Marathonsitzung (Präsidium und Vorstand tagten am Dienstag über sieben Stunden lang) von seiner resoluten Seite. Der Wolf blitzt durch den Schafspelz durch. Heinz-Christian Straches Ruhendstellung seiner FPÖ-Mitgliedschaft reicht nicht aus. Die FPÖ will keine Kosmetik mehr gelten lassen, sondern eine klare Kurskorrektur. Zumindest nach außen.