Nach Steiermark-Wahl: Ludwig hofft in Wien auf Bürgermeister Bonus

Bloß nicht mit dem Image des Verlierers in den Wahlkampf starten! – So lautet eine der internen Parolen der Wiener SPÖ vor der Gemeinderatswahl im kommenden Jahr.

Seine Parteikollegen machen es Bürgermeister Michael Ludwig wahrlich nicht leicht, diese Vorgabe in die Praxis umzusetzen.

Schon nach der verpatzten Nationalratswahl ging das Gerücht, dass Ludwig in Wien unter anderem deshalb so spät wie möglich wählen will, um Zeit dafür zu gewinnen, die Partei zu konsolidieren. Nach den roten Verlusten in der Steiermark steigt der Druck auf Ludwig weiter.