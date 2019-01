Nach Serie von Frauenmorden: Kickl will Fälle untersuchen

In der Nacht auf Dienstag wurde die 26-jährige Eyerus E. am Wiener Hauptbahnhof erstochen. Als Tatverdächtiger wurde ihr Adoptivbruder Eyub E. festgenommen. Es war bereits der sechste Mord an einer Frau in den vergangenen fünf Wochen.

In den vergangenen Jahren gab es immer mehr Gewalttaten gegen Frauen. Herbert Kickl ( FPÖ) kündigte am Dienstag die Einrichtung einer Screening Gruppe an. „Die Morde an Frauen in den vergangenen Tagen und Wochen haben gezeigt, dass wir akuten Handlungsbedarf in diesem Bereich haben“, sagt Kickl.

Die Screening Gruppe soll Details der Gewaltverbrechen an Frauen analysieren, beispielsweise die Täter-Opfer-Beziehung, Täter-Charakteristika und die Vorgeschichte des Täters. „Es geht uns unter anderem darum zu analysieren, wer was wann wo wie womit und warum getan hat. Daraus sollen Muster abgeleitet werden", so der Innenminister.

Die Gruppe verstehe sich als Ergänzung zur Task Force "Strafrecht", die ab dem ersten Halbjahr 2019 Ergebnisse liefern soll.

„Die Vorfälle in den vergangenen Tagen haben gezeigt, dass wir keine Zeit mehr verlieren dürfen, daher erwarte ich mir von der Taskforce rasch Ergebnisse und eine Strafverschärfung für Sexual- und Gewaltverbrecher“, sagte Kickl.